Один підрозділ безпілотників за ніч може здійснити близько 20 вильотів на скидання мін.

Війна дронів набирає обертів. В українській армії є секретні підрозділи, які спеціалізуються на мінуванні російських тилів за допомогою безпілотників. Мінують зокрема дороги на російському боці кордону. Кореспондент американського каналу CNN побачив, як це відбувається.

Журналіст провів ніч із секретним підрозділом "Код 9.2" зі складу 92-ї десантно-штурмової бригади, яка зараз діє на Харківщині. Підрозділ прибуває на бойову позицію у сутінках: коли російські дрони-розвідники гірше бачать, але коли ще не надто темно, і бійці можуть підготувати своє обладнання до роботи. Безпосередньо бойова робота починається із настанням повної темряви.

На озброєнні підрозділу є два величезних квадрокоптера Vampire, які можуть скидати міни та гранати на російські позиції за кілька кілометрів. Розгорнувшись у 4 км від російського кордону, українці запускають дрон із мінами в бік Бєлгорода, що сяє вогнями на обрії.

Відео дня

На камері нічного бачення, прикріпленій до дрона, видно як внизу пропливають поля, і ось позаду лишаєтья і лінію кордону. "Тепер ми вже в Росії. Ви взяли з собою паспорт?" – іронізує оператор на ім’я Артем.

Заглибившись на територію Росії, дрон потрапляє в зону, де росіяни глушать навігацю за GPS. У певний момент зв’язок із безпілотником обривається, але трохи згодом дрон пролітає зону перешкод, і зв’язок відновлюється. За кілька хвилин по тому дрон скидає міни на дорогу. Наступного дня стане відомо, що в цьому районі підірвався один броньований автомобіль та один автомобіль без броні.

Спроба повернути дрон приносить українцям дві проблеми. По-перше, через російські перешкоди дрон невдало приземляється у полі і перекидається. По-друге, росіяни посадили "хвіст": за українським "Вампіром" слідом прилітає російський розвідник "Орлан" і починає шукати позицію операторів.

Поки росіяни хаотично обстрілюють місце аварії першого "Вампіра", українці решту ночі працюють з другим. Бійці кажуть, що саме їхньому підрозділу належить рекорд: 24 вильоти "Вампірів" за одну ніч. Донедавна підрозділ "Код 9.2" працював на Бахмутському напрямку, зараз його передислокували на Харківщину.

"Тепер їхньою ціллю є сама Росія, потужний символ рішення Києва повернути бій Москві та нової, небезпечної ескалації. Цей конфлікт триває вже третій рік", – пише на закінчення кореспондент CNN.

Війна дронів в Україні

Як писав УНІАН, безпілотна авіація стає домінуючою силою на полі бою в Україні. Кореспондент британського The Times провів день на передовій з українськими операторами дронів і на власні очі побачив, чому мала авіація вбиває більше росіян, аніж піхота.

Разом з тим захисні силові поля та невидимі щити, які раніше здавалися фантастикою, нині теж є реальністю на полі бою в Україні. Такими "щитами" є РЕБи, використання яких на фронті значно зросло паралельно зі збільшенням кількості застосування дронів.

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