Це вже другий такий пакет з дронами, який британці анонсували від початку року.

Велика Британія передасть Україні додатково понад 10 тисяч дронів загальною вартістю 125 млн фунтів. Про це повідомляє прес-служба британського Міністерства оборони.

Повідомляється, що серед них буде певна кількість FPV-дронів, 1000 дронів-камікадзе іншого типу, а також розвідувальні та морські безпілотники.

"Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великобританії в цих зусиллях. Збройні сили України використовують надану Великобританією зброю з безпрецедентним ефектом, що допомогло знищити майже 30% Чорноморського флоту Росії", – заявив міністр оборони країни Грант Шаппс.

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Зазначається, що з урахуванням раніше анонсованих поставок, загальні зобов’язання Великобританії щодо поставок безпілотників в Україну вже сягають 325 мільйонів фунтів стерлінгів.

Західна військова підтримка України: останні новини

Як писав УНІАН, Норвегія виділила $153 мільйони на закупівлю боєприпасів для України за межами ЄС. Норвегія підтримує Україну боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.

Також ми розповідали, що Чехія зібрала всю суму для купівлі 800 тисяч снарядів для України. Президент країни зазначив, що останній внесок зробила саме Норвегія.

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