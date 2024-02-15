Загальна вартість поставки складе 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Велика Британія поставить Україні кілька тисяч безпілотників. Як пише Reuters, про це заявив міністр оборони цієї країни Грант Шаппс напередодні зустрічей із союзниками в Брюсселі та Мюнхені.

За його словами, йдеться про пакет військової допомоги, в якому Україні нададуть тисячі БПЛА загальною вартістю у 200 мільйонів фунтів стерлінгів (251 мільйон доларів США). Пакет Британія готує спільно з Латвією.

"Разом [Велика Британія та Латвія] дадуть Україні можливості, необхідні для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що [президент Росії Володимир] Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", – заявив Шаппс.

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Військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, під час нового засідання у форматі "Рамштайн" яке відбулося цього тижня, питання передачі Україні літаків F-16 майже не обговорювали. Як пояснили у Міноборони, причина дуже проста: по цій темі усі рішення вже ухвалені, обговорювати вже нічого.

Також ми розповідали, що Україна може отримати далекобійні ракети від західних партнерів. Це питання на "Рамштайні" якраз обговорювали і, як кажуть у Міноборони, партнери почули українську сторону.

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