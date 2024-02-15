Велика Британія поставить Україні кілька тисяч безпілотників. Як пише Reuters, про це заявив міністр оборони цієї країни Грант Шаппс напередодні зустрічей із союзниками в Брюсселі та Мюнхені.
За його словами, йдеться про пакет військової допомоги, в якому Україні нададуть тисячі БПЛА загальною вартістю у 200 мільйонів фунтів стерлінгів (251 мільйон доларів США). Пакет Британія готує спільно з Латвією.
"Разом [Велика Британія та Латвія] дадуть Україні можливості, необхідні для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що [президент Росії Володимир] Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", – заявив Шаппс.
Військова допомога Україні: останні новини
Як писав УНІАН, під час нового засідання у форматі "Рамштайн" яке відбулося цього тижня, питання передачі Україні літаків F-16 майже не обговорювали. Як пояснили у Міноборони, причина дуже проста: по цій темі усі рішення вже ухвалені, обговорювати вже нічого.
Також ми розповідали, що Україна може отримати далекобійні ракети від західних партнерів. Це питання на "Рамштайні" якраз обговорювали і, як кажуть у Міноборони, партнери почули українську сторону.