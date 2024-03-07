Норвегія підтримує Україну боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості.

Норвегія виділить $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країнах.

"Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну необхідними артилерійськими боєприпасами", - заявив норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів: що відомо

Чеський президент Петр Павел заявив про 800 тис. артилерійських боєприпасів, які можна купити для ЗСУ, але для цього потрібні гроші.

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Боєприпаси хочуть купити за межами країн Євросоюзу, оскільки вони не виконали обіцянку передати Україні мільйон снарядів до березня.

План Чехії вже підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція.

Допомога Норвегії Україні

Влада Норвегії дозволила прямий продаж зброї та товарів військового призначення безпосередньо від норвезької оборонної промисловості Україні. Це рішення почало діяти 1 січня.

Наприкінці минулого року Норвегія оголосила про надання допомоги на суму $18,5 млн для розмінування української території.

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