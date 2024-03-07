Президент країни зазначив, що останню суму внесла Норвегія.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України повністю забезпечена. У купівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів візьмуть участь 18 країн.

За його словами, боєприпаси мають бути в Україні найближчими тижнями.

"Станом на сьогоднішній ранок (четвер, 7 березня - УНІАН) ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 000 одиниць", - цитує президента Чехії видання ČT24.

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Він зазначив, що наступним кроком стане укладення меморандуму з чеським урядом і встановлення взаємних відносин.

"Потім від чеської сторони всім країнам-постачальникам буде надіслано інформацію про графік і про те, як ми діятимемо", - зазначив Павел.

При цьому політик не захотів називати суми, які внесли окремі держави.

"Напевно, це було б несправедливо по відношенню до тих країн, які внесли внески, якби ми не обговорили це з ними. Тепер усе залежить від майстерності наших компаній і міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", - додав чеський лідер.

За словами прем'єр-міністра Петра Фіали, зараз Україні як ніколи потрібна підтримка.

"Я радий, що ми можемо працювати з такою кількістю партнерів по всьому світу, щоб надати необхідну допомогу. Я можу гарантувати, що цього року буде поставлено сотні тисяч боєприпасів", - сказав прем'єр-міністр.

Боєприпаси для України - ініціатива Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що 15 країн готові приєднатися до ініціативи, яка покликана відповісти на дефіцит артилерійських снарядів для України.

Ініціатива Чехії передбачає, що група країн допоможе у фінансуванні поставок Україні боєприпасів за межами ЄС. Президент країни Петро Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч боєприпасів і готова бути посередником у постачанні їх для України.

Бельгія виділила 200 мільйонів євро на цю ініціативу, а Норвегія - 153 мільйони доларів.

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