Відомо, що Греція планує їх продати за 150 мільйонів євро.

Греція планує надати Україні велику партію снарядів, їх буде передано через Чехію. Про це повідомляє iEidiseis.

"Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету", - зазначають у матеріалі.

Також журналісти повідомили, що боєприпаси будуть надходити із запасів армії Греції, а Збройні сили країни оцінили їх як ті, які "придатні до використання".

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У Греції планують їх продати за 150 мільйонів євро. Крім того, військові зазначили, що серед виставлених на продаж снарядів є і ті, що досі використовували на навчаннях.

Снаряди для України: останні новини

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося. Він запевнив, що його країна "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України".

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що Україні можна надати більше боєприпасів, ніж 800 тисяч, про які говорили раніше.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", - сказав міністр та назвав цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

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