Сполучені Штати могли піти на такий крок через загрозу з боку китайської авіації.

Над полігоном Чайна-Лейк у Каліфорнії помітили літак F/A-18E/F Super Hornet Військово-морських сил США з підвішеною під крилом корабельною ракетою SM-6 (RIM-174 Standard ERAM). Про це повідомляє Defense Express.

У якості зенітної ракети SM-6 має дальність ураження повітряних цілей до 370 км, але при пуску з винищувача вона може суттєво зрости і, на думку експертів, перевищить 500 км.

Можливо, у США прийняли прагматичне рішення – замість того, щоб створювати нові далекобійні ракети класу "повітря-повітря", використати те, що вже розробили раніше.

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Полегшити інтеграцію може та обставина, що для SM-6 використали компоненти відомої авіаційної ракети AIM-120 AMRAAM, одним зі штатних носіїв якої виступає Super Hornet.

Зокрема, мова йде про радіолокаційну головку самонаведення. Зауважимо, що дальність самої AMRAAM не перевищує 180 км у найбільш "‎топовій"‎ версії AIM-120D.

Деякі експерти не включають, що насправді SM-6 будуть застосовувати як аеробалістичну ракету класу "повітря-поверхня". Втім, все може виявитись ще більш прозаїчним: не виключено, що американці просто використовують SM-6 як мішень-імітатор аеробалістичної ракети.

Далекобійні ракети класу "повітря-повітря"

Інтеграція до американських винищувачів далекобійних ракет класу "повітря-повітря" виглядає логічним кроком, адже зараз і Росія, і Китай активно працюють в цьому напрямку.

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Росіяни, наприклад, оснащують свої літаки (зокрема, Су-30СМ2) ракетами Р-37М з дальністю щонайменше 200 км.

Раніше повідомлялось, що такі ракети Москва вже застосовує у війні проти України.

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