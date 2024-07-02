Повітряні сили США можуть переглянути концепцію винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance через його ціну.

Перспективний американський винищувач шостого покоління NGAD (Next Generation Air Dominance) буде приблизно втричі дорожчим за літаки попереднього покоління. Про це з посиланням на Міністра Повітряних сил США Франка Кенделла повідомляє The War Zone.

"Це дуже дорога платформа, – заявив нещодавно Кенделл. – Вона приблизно втричі дорожча за F-35, і ми можемо дозволити собі її тільки в невеликих кількостях".

Вартість всіх трьох існуючих варіантів F-35 регулярно коливається. У минулому році середня ціна одного такого літака, включно із двигуном F135, оцінювалась приблизно у 82,5 млн доларів. Тобто ймовірна вартість одного NGAD складе близько 247,5 млн доларів.

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Передбачається, що Boeing и Lockheed Martin змагаються за створення винищувача Next Generation Air Dominance, але жодна з компаній офіційно не підтвердила, що бере в цьому участь. Раніше інший оборонний гігант – Northrop Grumman – оголосив, що добровільно вийшов з перегонів.

США створюють бомбардувальник нового покоління

Зазначимо, що зараз Northrop Grumman приймає участь в іншій амбітній програмі, а саме – створенні перспективного стратегічного бомбардувальника нового покоління, який отримав назву B-21.

Свій перший політ він здійснив у минулому році. Незадовго до цього були представлені фото нового літака, втім інформації щодо його можливостей наразі дуже мало.

Більш добре уявлення про деякі конструктивні особливості бомбардувальника дозволяє зробити новий знімок літака у повітрі.

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