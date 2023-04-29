Юрій Ігнат зазначив, що системи ППО не здатні закрити небо над всією територією України.

Ніякі системи протиповітряної оборони не можуть закрити небо над всією територією України. Для цих цілей необхідні американські винищувачі F-16.

"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot – УНІАН), які вступили на чергування. Але цих систем потрібно багато, щоб працювати проти балістики", - заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що Patriot та Samp-t можуть працювати по балістиці в радіусі 40 км, а не до 150 км. За його словами, треба багато систем ППО, але вони все одно не закриють територію України.

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"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять кожен день про літаки F-16, який нам дуже потрібен, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у наступальних діях для звільнення територій" – підсумував військовий.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Україна вже більше року просить у західних союзників передати винищувачі. Це питання довгий час не могли зрушити з мертвої точки. Україні F-16 потрібні для досягнення переваги в небі. На даний момент США і союзники занмаются поставками інших видів озброєння.

На думку експертів, ЗСУ буде складно йти в контрнаступ без повітряної підтримки.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі країни дали сигнал про готовність навчати українських льотчиків роботі на F-16.

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