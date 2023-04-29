Дмитро Кулеба зазначив, що вирішальне слово буде за США.

Україна отримала сигнал від деяких країн про готовність навчати українських пілотів управляти літаком F-16. Вирішальне слово про надання винищувачів буде за Вашингтоном.

"Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, хоча Україна і не упускає з уваги інші літаки, саме F-16 завдяки своїм технічним характеристикам – це ідеальний літак.

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"F-16 – це американський літак. Тому вирішальне слово буде за Сполученими Штатами", - додав він.

F-16 для України - що відомо

Україна продовжує закликати країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Однак наразі США і союзники зосереджені на постачанні інших видів озброєння, в тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну".

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

Також зростають випадки скидання на прифронтові міста і села авіабомб, які дуже важко збивати з зенітних установок.

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