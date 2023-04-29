Американський політикум наполегливо вимагає від Білого Дому бути рішучішим у допомозі Україні.

Члени Демократичної партії США тиснуть на президента Джо Байдена з тим, щоб він схвалив передачу Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракет ATACMS. Про це пише видання The Hill.

Невдоволення демократів викликає та обставина, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні, а Україна обмежена у своїх бойових можливостях для протидії цьому.

Видання зазначає, що рішення Білого дому передати Україні танки M1 Abrams дає надію, що за іншими системами озброєнь теж вдасться отримати схвалення на поставку. Прихильники поставок підкреслюють, що українці вже неодноразово довели свою здатність ефективно застосовувати найсучаснішу зброю.

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"Наше завдання - забезпечити їх усім необхідним для вигнання російських військ з їхньої території. Винищувачі і ракети більшої дальності допоможуть домогтися перемоги Україні, яка зарекомендувала себе як відповідальний розпорядник західних озброєнь", – наводить видання слова демократів.

Навіщо потрібні F-16

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, отримані Україною літаки МіГ-29, хоч і важливі, не здатні завоювати панування в повітрі. На відміну від F-16, вони не дають технічної переваги, а чисельна перевага в повітрі у ворога - кілька разів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у свою чергу зазначає, що передача Україні винищувачів F-16 не призведе до ескалації, чого ймовірно побоюється Захід. Ці літаки дозволять стримувати Росію, що доводить раніше передане Україні озброєння для захисту.

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