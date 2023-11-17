Тим часом Пентагон працює над питанням забезпечення поставок запасних частин для тих літаків, які Україні нададуть європейці.

США розпочали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Крім того Пентагон зараз працює над питання стабільного забезпечення запасними частинами тих літаків, які будуть передані Україні по закінченні цього навчання. Про це повідомляє Міністерство оборони США.

"Щоб переконатися, що українці успішно керують цими F-16, українські пілоти почали тренуватися в США та Європі як з виконання польотів, так і з технічного обслуговування", – йдеться у повідомленні.

Пентагон наголошує, що із поставкою цих F-16 в Україну підтримка не припиниться. Для нормальної експлуатації літаків їм будуть потрібні запасні частини. Хоча самі літаки передають Україні європейські країни (Нідерланди, Данія та Норвегія), США готові взяти на себе поставки запчастин.

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Заступник міністра оборони США Вільям А. ЛаПлант зазначив, що без стабільних поставок запчастин літаки не зможуть літати вже за кілька місяців.

"Ми не допустимо цього. І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися, що якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх", – запевнив посадовець.

Навчання українців на F-16

Як писав УНІАН, днями в мережі з'явилися кадри перших польотів українських пілотів на F-16 у Румунії. Вишкіл триватиме у Європейському навчальному центрі F-16 на військово-повітряній базі Фетешті за 150 кілометрів на схід від румунської столиці Бухареста.

Також відомо, що інша група пілотів у жовтні завершила курс мовної підготовки в США і почала навчання на F-16 на авіабазі в американському штаті Арізона. Там знаходиться головний навчальний центр ВПС для літаків F-16.

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