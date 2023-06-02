Імплементація всіх технічних служб, складних аеродромних комплексів займає від півтора до трьох-чотирьох років, наголосив експерт.

Україна може ремонтувати західні винищувачі F-16, які отримає від партнерів за кордоном, а польоти здійснювати з внутрішніх аеродромів. Водночас якщо літак буде здійснювати бойовий виліт із території іншої країни, юридично це означатиме втягування цієї держави у війну.

Проведення регламентних робіт за кордоном не порушє правил ведення війни, заявив в ефірі телеканалу FREEДОМ авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап.

"Я думаю, що ми не зможемо розгорнути нормальним чином найближчим часом системи проведення серйозного технічного обслуговування для цих літаків, тому що імплементація всіх цих технічних служб, складних аеродромних комплексів займає від півтора до трьох-чотирьох років", – додав експерт.

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При цьому він зауважив, що такі терміни притаманні мирному часу. Україна не зможе цього зробити протягом року, оскільки цей процес складний технічно, хоча й можливий.

"Зараз краще ремонтуватися десь у Польщі", – наголосив Криволап.

F-16 для України: актуальні новини

Декілька країн висловили готовність навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Зокрема, Польща та Нідерланди вже склали відповідний графік.

Начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ бригадний генерал Сергій Голубцов заявив, що на початковому етапі Україні знадобиться принаймні 12-16 літаків F-16. Водночас 3-4 групи таких винищувачів допоможуть здобути перевагу на одному з напрямків.

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