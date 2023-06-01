Зеленський також порушив питання щодо необхідності формування коаліції систем ППО Payriot.

Під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах коаліції винищувачів.

Про це інформує Офіс глави української держави. На порядку денному було питання наданні Києву американських винищувачів F-16.

"Лідери обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Сторони домовилися почати цей процес найближчим часом. Учасники зустрічі також торкнулися питань майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зустрічі взяли участь: прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, ПРЕМ’ЄР-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кро.

За результатами перемовин президент України та європейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Під час зустрічі Володимир Зеленський також порушив питання щодо необхідності формування коаліції систем ППО Patriot на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

Зеленський приїхав з візитом до Молдови

Сьогодні, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі у саміті Європейської політичної спільноти. У рамках саміту він проводить низку зустрічей.

Нагадаємо, що під час візиту гарант України дав коментар щодо ймовірної долі так званого Придністров'я та передрік цьому псевдоутворенню ключові зміни, в яких рушійну роль зіграє Україна.

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