Україна має намір запустити виробництво пропелентів у сусідній країні, оскільки зараз в нашій державі налагоджувати їхнє виробництво ризиковано.

Вибухові речовини в Україні мають виготовлятися у партнерстві державних і приватних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр стратегічних галузей економіки Герман Сметанін повідомив на міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. "Йде програма освоєння виробництва Explosives and Propellants в Україні (вибухових речовин і пропелентів). Ми вдячні нашим партнерами. Ми отримали першу партію порохів, вироблених за межами України", - сказав Сметанін.

При цьому, як сказав міністр, на цей рік в Україні забезпечені порохами відповідно виробничої програми.

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Також йде робота про освоєння виробництва на території України.

"Щодо виробництва вибухових речовин, наша позиція така, що потрібне партнерство між державними та приватними виробниками. На сьогодні є така співпраця. У нас вже почалося виробництво вибухових речовин в Україні. Частково на державних підприємствах, частково на приватних", - додав Сметанін.

За його словами, немає ніякої заборони щодо ведення такої діяльності приватними виробниками.

"Уряд максимально сприяє тому, щоб всі, хто хоче виробляти зброю, міг це робити в Україні. На сьогодні вибухові речовини вже освоюються і частково виробляються приватними виробниками", - сказав Сметанін.

Окремо під час виступу на одній із панельних дискусій форуму міжнародних індустрій президент Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" Володимир Зімін відзначив, що наразі найбільш критичними компонентами є пропеленти.

"Ми плануємо створити виробництво пропелентів у сусідній країні, оскільки зараз ми бачимо, що виробництво пропелентів є дуже ризикованою ініціативою. Саме тому ми зараз на дуже просунутому етапі з нашими партнерами, і я сподіваюсь, що у наступні 12 місяців ми будемо у тому становищі, щоб наростити виробництво пропелентів для потреб нашої артилерії", - відзначив Зімін.

Випуск зброї в Україні

У квітні цього року стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири збройові заводи. Майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

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