Що треба знати про спроможності окупантів виготовляти такі винищувачі.

Після інформації про перше в історії враження російського винищувача Су-57 на аеродромі "Ахтубинск" цілком доречним є питання: а чи можна вразити дронами місце виробництва таких літаків, а також у чому могла полягати мета удару по Су-57, крім того, що це дорогоцінний та рідкісний зразок російського озброєння. Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Видання нагадує, що Су-57 є носіями крилатих ракет типу Х-69, які були використані для знищення Трипільської ТЕС у квітні 2024 року.

"Так виходить, що при ударах по критичній інфраструктурі один Су-57 міг завдати не меншої шкоди, аніж один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Відповідно, уразити цей літаючий "аналоговнєт" без чіткої класифікації є настільки ж рівнозначним в плані селекції цілей, як і уразити стратегічний бомбардувальник", - зазначають експерти. Відео дня

Вони підкреслюють, що Су-57 виготовляються на авіазаводі у місті Комсомольск-на-Амурі, що на Далекому Сході, аж за озером Байкал, і це виключає можливість удару безпілотниками по цьому підприємству.

"Але тут виникає цікавий момент про "вузькі місця" в структурі російського ВПК. Росіяни виготовляють Су-57 на тому ж авіазаводі, де розгорнуто виробництво і Су-35С, іншого їх "аналоговнєта". Коли рашисти в 2020 році розгортали лінію по виробництву Су-57, вони не стали будувати нові цехи, вони просто поставили більшу кількість стапельного обладнання у наявні приміщення, і заодно спробували прискорити темпи виробництва за рахунок покращення ефективності роботи персоналу авіазаводу", - пише ЗМІ.

Аналітики припускають, що росіяни навіть не розраховували, що їм після лютого 2022 року доведеться в авральному порядку хоч якось поповнювати втрати в авіації, отримані від дій української ППО.

"Можливо, з часом Сили оборони України таки знайдуть спосіб, як дістати авіазавод в Комсольску-на-Амурі, розташований за понад 8 тисяч кілометрів від кордону України, і на котрому виготовляють одразу два важливі зразки рашистської авіатехніки", - йдеться у статті.

Враження російського Су-57

8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області Росії, розташованого за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було уражено найсучасніший винищувач Москви Су-57. На кадрах видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже наступного дня біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, яка виникла внаслідок вогневого ураження.

"На озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебувають лічені одиниці таких бойових літаків. Ураження Су-57 - перший такий випадок в історії", - наголосили в ГУР.

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