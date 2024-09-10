За словами прем’єра, у минулому році виробництво зброї в Україні зросло в три рази.

В цьому році Україна змогла суттєво наростити виробництво зброї. Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, у минулому році виробництво зброї зросло в три рази.

"І за перші вісім місяців цього року ми наростили виробництво ще в два рази від 23-го", – заявив державний діяч. Відео дня

Окремо Шмигаль розповів про виробництво БПЛА.

"Ми створили ринок дронів, відкривши можливості для бізнесу, для підприємств. Крім цього, у цьому році ми створили ринок озброєнь для дронів", – додав прем’єр-міністр.

Він підкреслив, що в цьому році законтрактовано більше одного мільйона БПЛА. Окрім цього, Україна нарощує виробництва боєприпасів – як зброї для дронів, так і снарядів для артилерії. При цьому ще однією позитивною тенденцією є зростання кількості іноземних підприємств, що працюють в оборонному комплексі.

"Реально це вже десятки (підприємств, – УНІАН)", – говорить Денис Шмигаль. Мова, зокрема, про американських і британських представників.

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