Такий крок президент пояснив тим, що Україна повинна мати можливість забезпечити себе зброєю під час затримок поставок від західних партнерів.

На тлі затримок поставок військової допомоги від західних союзників, Україна почне виробництво власної зброї під землею.

З такою заявою виступив президент Володимир Зеленський. "Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли поставки від наших партнерів затримуються", - сказав він.

Ідею нарощування Україною власного виробництва зброї схвалив і міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі в Рамштайні. Він запевнив, що союзники продовжать допомагати Україні "протистояти російській агресії сьогодні і стримувати її завтра".

Відео дня

Зеленський також зазначив, що Україна поступово переносить війну назад у РФ, щоб Путін відчув тиск і все ж почав шукати миру.

Зеленський знову вимагав від союзників збільшити можливості української протиповітряної оборони. Він подякував їм за отримані системи, але зазначив, що велика кількість обіцяних зенітних установок ще не поставлена.

"У світі достатньо систем ППО, щоб гарантувати безрезультатність російського терору. Я закликаю вас бути активнішими в цій роботі з нами щодо ППО", - заявив глава держави.

Нагадаємо, на початку травня іспанська газета El Mundo писала, що Україна побудувала секретну мережу підземних заводів для виробництва зброї. Джерела видання стверджували, що українські заводи перемістили під землю через масштабні руйнування на початку війни. Деякі заводи знаходяться повністю під землею, інші закамуфльовані.

Системи ППО для України

4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц прийняв поставку вдосконаленої системи ППО IRIS-T для німецьких збройних сил і підтвердив замовлення на 17 одиниць для України, щоб допомогти відбивати російські ракетні атаки.

А вчора стало відомо, що Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу протиповітряної оборони HAWK. За даними іспанського Міноборони, одна батарея включає 6 пускових установок для ураження повітряних цілей.

Вас також можуть зацікавити новини: