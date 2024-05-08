Для розробки нових видів озброєнь залучено дуже багато приватних підприємств-розробників та науковців.

Україна наздогнала Російську Федерацію у кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136. Про це генеральний директор акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін розповів в інтерв’ю АрміяInform.

"У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів — приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства", - сказав керівник.

За його словами, це вже дало певні результати. Зокрема, у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників.

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"Те, що на Росії вибухає, — то все наше", — саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - наголосив Сметанін.

За його даними, робота щодо кооперації з приватними компаніями наразі триває. Окрім того, для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні та такі, що відповідають завтрашньому дню.

"Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками, і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ", - додав гендиректор.

Українська "Баба Яга"

Російські окупанти дуже бояться важкого українського дрона-бомбардувальника, який самі й прозвали "Баба Яга". (Гексакоптер Vampire, виробник - українська компанія SkyFall). На відміну від інших дронів, "Баба-Яга" є абсолютно нечутливою до радіоелектронних перешкод. Великі безпілотники вдень є занадто легкою ціллю навіть для стрілецької зброї. Саме тому єдина можливість залучити важкі дрони-бомбардувальники – вночі, коли їх не видно неозброєним оком. Він має голосний звук двигуна, гул гвинтів схожий на вереск бензопили та справляє гнітюче враження на окупантів.

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