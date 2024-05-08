Також суттєво наростили виробництво боєприпасів.

На підприємствах АТ "Укроборонпром" обсяги виробництва військової техніки збільшено вдвічі. Цього року збільшення виробництва планується з такою ж динамікою. За одними напрямками – в десятки разів, за іншими – менше, відповідно до потреб Міноборони та ЗСУ. Про це в інтерв’ю АрміяInform заявив генеральний директор Герман Сметанін.

"Майже рік тому, у межах реформи українського оборонно-промислового комплексу, з ініціативи керівництва України, Державний концерн "Укроборонпром" було перетворено на Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Ця реформа відкрила вікно можливостей для створення спільних підприємств в Україні та має сприяти трансферу технологій, а також залученню інвестицій у наш бізнес", – підкреслив гендиректор АТ.

Він додав, що Україна суттєво наростила виробництво боєприпасів – це головна номенклатура, на яку очікує фронт. Підприємства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів та мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО – 60-мм мінометних мін і 155-мм артилерійських снарядів.

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Українська протиповітряна оборона успішно застосувала по ворожих безпілотниках ППО, розроблене в межах українсько-американського проєкту, відомого під брендовою назвою FrankenSAM. Вона збила іранський дрон-камікадзе Shahed з відстані 9 кілометрів.

"Ми здатні виробляти ще більше, але нас стримує дефіцит грошей у держави, і ми розраховуємо на додаткове фінансування, зокрема, з-за кордону", – додав Сметанін.

Виробництво зброї в Україні

Раніше УНІАН писав, що "Українська оборонна промисловість" переходить до виготовлення 60-мм мінометних мін – калібр НАТО.

До широкомасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Україна практично не виробляла зброї, але зараз місцева збройова промисловість процвітає. Однак нарощувати виробництво українській оборонній промисловості заважає цілий список обмежень.

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