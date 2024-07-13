Українські потужності дозволяють випускати значно більше дронів, ніж передбачалося раніше.

Україна на шляху до того, щоб до кінця року випустити "значно" більше малих ударних безпілотників, ніж планувалося спочатку, оскільки вона продовжує нарощувати свої потужності з виробництва зброї. Про це пише Business Insider з посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Перевершуємо план

Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін поділився в грудні, що Київ планує виготовити 1 мільйон FPV-безпілотників до 2025 року. Він сказав, що країна також здатна здійснити понад 10 000 атак середньої дальності українськими дронами.

"Цього року ми виготовимо значно більше 1 мільйона дронів FPV. Дронів середньої дистанції та дальньої дистанції також буде значно більше", - сказав Камишін. Відео дня

Під час війни Росії в Україні дрони FPV активно використовувалися в боях. Обом сторонам вдалося фактично перетворити ці дешеві системи на високоточні боєприпаси, прив’язавши до них вибухівку та використовуючи її, щоб вражати все: від бронетехніки до солдатів в окопах.

Камишин сказав під час інтерв'ю BI на полях саміту НАТО у Вашингтоні, що безпілотники FPV є "значною часткою війни в наші дні". Він назвав їх "дронами-мінометниками" та "артилерійськими безпілотниками", враховуючи їхній вибуховий потенціал, подібний до зброї дальнього бою.

Україна також має інші безпілотні системи та регулярно використовує свої ударні безпілотники середньої та великої дальності для нанесення ударів углиб території Росії та по значних військових та енергетичних об’єктах.

Ці системи зброї дали Києву можливість значно розширити зону дії за межі кордону, особливо тому, що він продовжує стикатися з обмеженнями на використання західної зброї для таких цілей.

"Ми довели, що червоних ліній немає. Тепер ми можемо легко дістатися до Росії глибоко всередину, приблизно на 1500 кілометрів, і ми показали це десятки і десятки - якщо не сотні - разів", - сказав Камишін, зазначивши, що "це вплив нашої промисловості на цю війну".

Український оборонпром

Збільшення виробництва безпілотників відбувається на тлі ширших зусиль щодо розширення оборонно-промислової бази України. Країна пройшла шлях від майже неіснуючого виробництва до нинішнього виробництва зброї шаленими темпами, що сприяє зростанню внутрішньої економіки.

Київ також вживає більших заходів для інтеграції своєї зростаючої оборонної промисловості з НАТО та Заходом і щойно відкрив офіс у Вашингтоні для досягнення цієї мети.

Тим часом Україна забирає свою саморобну зброю та модифікує її для інших завдань. Наприклад, країна оснастила свої морські безпілотні літальні апарати установками для залпового вогню, а одну зі своїх протикорабельних крилатих ракет перетворила на зброю наземного нападу. Ці нововведення допомогли Києву завдати збитків Росії.

Камишін пояснив це українською "стійкістю - здатністю вистояти під тиском, під вогнем".

Проте Україна не єдина сторона, яка нарощує свою оборонну потужність у цій війні. Росія перевела свою економіку на "радянський стиль" війни і швидко виробляє власну зброю, що викликає тривогу серед деяких союзників по НАТО.

Оборонні співпраці України

Раніше стало відомо, що "Українська оборонна промисловість" і Rheinmetall запустили в Україні перший цех з ремонту і виробництва броньованої техніки. Це повинно суттєво пришвидшити відновлення бойових машин.

Також повідомлялось, що Rheinmetall має намір запустити в нашій країні виробництво систем протиповітряної оборони.

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