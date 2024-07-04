Він повідомив, що серед основного в доповідях сьогодні на Ставці було забезпечення дронами і РЕБ.

Україна посилює всі напрямки на фронті, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, інформуючи про проведене засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За словами глави держави, засідання було тривалим і присвячене як забезпеченню військових озброєнням, так і рішенням по кожному конкретному напрямку.

"Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату і кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада", - зазначив Зеленський.

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Він повідомив, що серед основного в доповідях сьогодні на Ставці було забезпечення дронами і РЕБ.

"Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – ухвалили дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - сказав президент.

За його словами, міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. "Підштовхуємо цю логістику", - зауважив Зеленський

Війна в Україні - ситуація біля Покровська

Як повідомляв УНІАН, видання Bild з посиланням на пресофіцерку 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Анастасію Блищик повідомило, що російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ під Покровськом у Донецькій області.

ЗС РФ переважно покладаються на атаки піхоти за підтримки безпілотників.

Це підтверджує Генштаб. Зокрема, в сьогоднішньому оперативному звіті повідомляється, що на Покровському напрямку найбільша кількість боїв від початку доби – станом на 16.00 зафіксовано вже 24 спроби окупантів потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, шість боїв – ще тривали.

Загалом, за даними Генштабу, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Загалом, від початку доби і станом на 16.00 відбулося 80 бойових зіткнень.

Ворог наступає практично всюди, але найактивніший на 4х напрямках - Покровському, Харківському, Краматорському та Торецькому.

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