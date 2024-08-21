У Брянській області відзвітували про збиття 15 безпілотників.

Ростовська, Бєлгородська і Брянська області опинилися під атакою, місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що близько 01:00 протиповітряна оборона збила на заході регіону ракету. "За попередніми даними, внаслідок падіння осколків жертв і руйнувань немає", - додав він.

У мережі публікують фото і відео пожежі в місті Новошахтинськ. Стверджується, що внаслідок атаки згоріло поле. "Ймовірно, хотіли вдарити по нафтозаводу після атаки на Пролетарськ", - пише канал "Это Ростов".

Відео дня

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що ППО збила над Бєлгородом і Бєлгородським районом кілька повітряних цілей. "Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає. Усі оперативні та аварійні служби працюють", - додав він.

А очільник Брянської області Олександр Богомаз заявляє, що цієї ночі над регіоном виявили та знищили 15 безпілотних літальних апаратів літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає.

Удар по нафтобазі в Ростовській області

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 18 серпня безпілотний літальний апарат атакував склад із дизельним паливом у Пролетарську, почалася масштабна пожежа.

20 серпня в російських екстрених службах повідомляли, що вогонь не вщухає, площа загоряння зросла до 10 тисяч квадратних метрів.

Учора ввечері стало відомо, що на об'єкті вибухнула ще одна цистерна. Згідно з даними ЗМІ, до гасіння залучили два пожежних потяги, три літаки Іл-76 і 600 пожежників.

Вас також можуть зацікавити новини: