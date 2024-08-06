За підсумками року Україна виготовить понад мільйон дронів.

У липні Сили оборони України застосували більше дронів, ніж противник. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Глава держави подякував нашим військовим, які всіма силами знищують ворога та, зокрема, влучно застосовують безпілотні літальні апарати.

"Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів. Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України", - сказав Зеленський.

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За його словами, українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав.

Президент повідомив, що цього року уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, але за підсумками року загалом їх буде навіть більше.

"Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатися зараз нам, а згодом допомагатиме зберігати безпеку всім, хто цінує життя і хто зараз із нами пліч-о-пліч", - зауважив Зеленський.

Він також зазначив, що сьогодні на засіданні Ставки Верховного головнокамандувача ухвалили рішення щодо збільшили фінансування ракетної програми.

Україна вииривається уперед за БПЛА

Як повідомляв УНІАН, днями Forbes повідомило, що Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. За даними видання, у липні Росія запустила по Україні 426 безпілотників типу "Шахед". За цей же період Україна завдала удару понад 520 безпілотниками.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Україна вже завдала ударів дронами-камікадзе дальнього радіусу дії по "приблизно 200 об'єктах критичної інфраструктури" на території Росії. Усі цілі були пов'язані з "військовою логістикою", йдеться про заводи, паливосховища та склади боєприпасів.

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