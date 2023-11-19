Безпілотників багато не буває, зазначив спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат не виключає, що Україна зараз у кращій за Росію позиції в питанні дронів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, яка в української та російської сторони ситуація з безпілотниками. Ігнат нагадав про заяви українських підприємств оборонно-промислового комплексу та урядовців щодо нарощення обсягів виготовлення безпілотників власного виробництва.

"Це стосується дронів і морських, і повітряних. Безумовно, тут потрібно нарощувати ці системи", - сказав він і додав, що цими питаннями займаються також і волонтери.

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Водночас речник підкреслив, що "дронів багато, як то кажуть, не буває". "Треба нарощувати ці системи. Ми навіть, можливо, в кращій позиції зараз, ніж та ж Росія. Бо маємо доступ до західних технологій, маємо партнерів", - зазначив Ігнат.

Він зауважив, що саме кількість ударних безпілотників дозволить Україні "тривожити Росію і на її території, як вони тероризують нас".

Речник Повітряних сил також додав, що Росія вже не має такої кількості ракет, як це було минулого року. Тож, можливо, вона зробить акцент на безпілотники. Тому Сили оборони України посилюються відповідними системами протиповітряної оборони.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр Бородін зазначив, що на фронті в Україні на піку дронова війна, російські загарбники зараз намагаються вночі застосовувати FPV-безпілотники. Для нічних атак супротивники ставлять на дрони відповідні камери.

Бородін зауважив, що у ворога це поки на низькому рівні, але він працює над цим. За його словами, загарбники використовують багато безпілотників.

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