Роботи з часом стануть незамінними помічниками військовослужбовців на полі бою.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розробляє робота для евакуації поранених військових з поля бою.

"Ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягти його з-під шквального вогню, таким чином врятувати медиків", — зазначила заступниця глави відомства Ганна Гвоздяр в інтерв'ю "Радіо Свобода",

За її словами, медики, коли намагаються евакуювати пораненого, наражають на небезпеку своє життя. На думку посадовиці, роботи з часом стануть незамінними помічниками військовослужбовців на полі бою.

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"Який у цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує своє завдання, людина не може постраждати", — наголосила Гвоздяр.

Вона переконана, що Україна має бути більш розвинена в технологічному плані, ніж Росія. Окрім різних дронів, наші інженери ведуть роботу над масою інших наземних рішень. Зокрема, дронів можна залучати до вирішення великої кількості завдань: підвезення боєприпасів або продовольства.

Нові розробки України

Нещодавно УНІАН повідомляв, що Україна налагодила серійне виробництво аналога "шахеда".

Крім того, українські конструктори розробили унікальний апарат "Джміль-90", який може бути як пілотованим, так і безпілотним.

Також в Україні створили непомітний дрон. Він може розміновувати та транспортувати поранених.

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