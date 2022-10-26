Уряду США вже передали складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Комплекси розгорнуть найближчим часом
Про це повідомляє Defense News.
Директор компанії-виробника Raytheon Technologies Грег Хейз повідомив, що уряду США передали дві системи кілька тижнів тому.
"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - зазначив Хейз.
ППО NASAMS - що це
NASAMS - це рухомий зенітно-ракетний комплекс, призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах. Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.
Системи мають наступні характеристики:
- дальність ураження - від 2,5 до 40 км;
- висота ураження - від 30 м до 16 км;
- час реагування - 10 секунд.
Системи ППО NASAMS для України - що відомо
Російська Федерація 10 жовтня здійснила масований ракетний удар по містах України. У зв'язку з цим у США заявили, що Київ отримає передові системи ППО. При цьому термінів ніхто не називав, а лише запевнили, що це станеться настільки швидко, як буде можливо.
У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Захід зосередився ще й на системах ППО для України. Це питання стало головною темою засідання у форматі "Рамштайн-6".
Крім того, в Британії заявили, що передадуть Україні ракети для систем NASAMS середньої дальності.
14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що передані США зенітно-ракетних комплексів NASAMS для протиповітряної оборони будуть поставлені в Україну до кінця місяця.