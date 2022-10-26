Директор компанії-виробника запевнив, що вже скоро комплекси розгорнуть в Україні.

Уряду США вже передали складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України. Комплекси розгорнуть найближчим часом

Про це повідомляє Defense News.

Директор компанії-виробника Raytheon Technologies Грег Хейз повідомив, що уряду США передали дві системи кілька тижнів тому.

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"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - зазначив Хейз.

ППО NASAMS - що це

NASAMS - це рухомий зенітно-ракетний комплекс, призначений для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах. Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.

Системи мають наступні характеристики:

дальність ураження - від 2,5 до 40 км;

висота ураження - від 30 м до 16 км;

час реагування - 10 секунд.

Системи ППО NASAMS для України - що відомо

Російська Федерація 10 жовтня здійснила масований ракетний удар по містах України. У зв'язку з цим у США заявили, що Київ отримає передові системи ППО. При цьому термінів ніхто не називав, а лише запевнили, що це станеться настільки швидко, як буде можливо.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Захід зосередився ще й на системах ППО для України. Це питання стало головною темою засідання у форматі "Рамштайн-6".

Крім того, в Британії заявили, що передадуть Україні ракети для систем NASAMS середньої дальності.

14 жовтня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що передані США зенітно-ракетних комплексів NASAMS для протиповітряної оборони будуть поставлені в Україну до кінця місяця.

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