Новий фокус у питаннях постачань розглянуть на зустрічах міністрів оборони НАТО і в форматі "Рамштайн".

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) наголошує, що сьогодні на зустрічах міністрів оборони країн-членів Альянсу і у форматі "Рамштайн" тема посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом для обговорення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні ми зустрінемося з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. І послання союзників НАТО буде таким, що ми непохитні у нашій підтримці України, що ми підготовлені на довгострокову перспективу, і що ми підтримуватимемо українців стільки, скільки це буде потрібно", - наголосив Столтенберг.

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Також зустріч з Резніковим відбудеться в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На зустрічах обговорюватимуться шляхи нарощення підтримки України.

"І топ-пріоритетом стане більше систем протиповітряної оборони для України", - заявив Столтенберг.

Як наголосив генеральний секретар Альянсу, в останні тижні спостерігається найбільш серйозне загострення війни після 24 лютого.

"Росія мобілізує десятки тисяч нових військових. Вони намагаються незаконно анексувати нові українські території і ми бачили невибіркові удари по українським містам, і ми також чули завуальовані ядерні погрози з Москви", - сказав Столтенберг.

Ракетний терор РФ та системи ППО для України

Росія два дні била ракетами по мирних українських містах. Масовані ракетні удари не залишилися без відповіді. 11 жовтня в Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вже незабаром в Україну прибудуть американські NASAMS.

IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіусу дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів та БПЛА.

Раніше, військовий експерт Роман Світан розповів, чи допоможуть системи ППО IRIS-T "закрити небо" над Україною.

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