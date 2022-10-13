Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили ситуацію на фронті та результати зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Предметно обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі", - зазначив він.

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Водночас, головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті складна, але контрольована.

"Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - додав Залужний.

За його словами, під час телефонної розмови Міллі також переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

Рамштайн 12 жовтня у Брюсселі: результати зустрічі

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.

Також в Україну прибула перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T середнього радіусу дії, але у майбутньому очікуються ще поставки.

Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.