Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили ситуацію на фронті та результати зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Предметно обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Я щиро вдячний країнам-партнерам за послідовну підтримку нашої держави і військову допомогу, завдяки якій ми успішно протистоїмо російській агресії, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі", - зазначив він.
Водночас, головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті складна, але контрольована.
"Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - додав Залужний.
За його словами, під час телефонної розмови Міллі також переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.
Рамштайн 12 жовтня у Брюсселі: результати зустрічі
12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.
Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.
Також в Україну прибула перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T середнього радіусу дії, але у майбутньому очікуються ще поставки.
Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.