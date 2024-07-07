У велику війну Україна вступила, не маючи повноцінного бойового флоту.

Україна вступила у повномасштабну війну, фактично не маючи бойового морського флоту. Це сталося через те, що в минулому Україну двічі "пограбували" у цьому питанні, заявив в інтерв’ю 24 каналу речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, перше пограбування сталося під час розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.

"Російська Федерація намагалася забрати собі все, що було для неї важливим. А деякі речі вони банально вкрали. Наприклад, єдиний їх авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Росіяни висадили українську частину команди, і просто перегнали судно", – розповідає Плетенчук.

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Друге пограбування українського флоту Росія здійснила вже у 2014-му році під час анексії Криму.

"ЧФ Росії блокував у бухтах українські кораблі. Деякі з них окупанти захопили, але не використовували. Так і розграбовували понад 10 років. Із частини – виймали обладнання для використання на своїх суднах, а фактично порожні кораблі потім знищували чи використовували у якості мішеней для надводних стрільб", – каже речник ВМС.

За словами Плетенчука, показовою була ситуація з великим десантним кораблем "Костянтин Ольшанський", який росіяни захопили у 2014 році та "нещадно патрали впродовж 9 років". Але після втрати у війні власних великих десантних кораблів росіяни вирішили відновлювати "Ольшанського", якого самі ж довели до жалюгідного стану. Станом на зараз у море він досі не вийшов, каже речник ВМС.

Війна на морі: останні новини

Як писав УНІАН, після регулярних успішних атак ЗСУ на російські кораблі агресор не може організувати навіть морську логістику з материкової частини до Криму силами Чорноморського флоту. За словами спікера ВМС Дмитра Плетенчука, у північно-західну частину Чорного моря російські кораблі взагалі не заходять вже давно.

Також ми розповідали, що ВМС вперше показали випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа". Корвет було закладено у 2021 році, а у жовтні 2022-го відбулася церемонія його спуску на воду.

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