На думку західного аналітика, успіхи РФ в акваторії мають радше символічний характер.

Російська армія почала полювання на військові кораблі України, використовуючи для атак безпілотники, повідомляє BILD.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Чорноморський флот РФ втратив 14 бойових кораблів. Зокрема, тільки 2024 року ЗСУ атакували і потопили водними безпілотниками три великі бойові кораблі ЧФ Росії. Серед них - важкий десантний корабель "Цезар Куніков" і ракетний корвет "Івановець".

"Однак тепер російські військові стали завдавати ударів у відповідь. У березні ЗС РФ пошкодили два українських патрульних катери і десантний корабель. При цьому російські атаки на кораблі зовсім не схожі на українські. Так, для кожного з трьох ударів Росія використовувала безпілотники-камікадзе "Ланцет". Вони завдають не надто масштабних ушкоджень вище ватерлінії, тому жоден із постраждалих українських кораблів не потонув", - ідеться в публікації.

Відео дня

За даними військового оглядача BILD, атаки РФ мали місце не у відкритому морі, а в дельті річки Південний Буг, біля Миколаєва. Це приблизно за 40-50 кілометрів від лінії фронту, у межах максимальної дальності польоту російських безпілотників-камікадзе.

"Російські військові Z-блогери вже назвали ці атаки "помстою за наш флот". Однак насправді, як зазначає військовий оглядач BILD Юліан Рьопке, російські успіхи мають радше символічний характер. Постраждалі від атак українські кораблі були розгорнуті для патрулювання в Миколаївській області і не виконували жодних наступальних функцій", - запевняє BILD.

Україна атакує Чорноморський флот РФ

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ хоче захистити Чорноморський флот від українських ударів. За даними Інституту вивчення війни, позиція міністра оборони Росії Сергія Шойгу щодо "захисту" Чорноморського флоту створює умови для того, щоб він міг або приписати собі заслуги в разі успіху, або звинуватити інших командирів у разі провалу.

Аналітики вважають, що удари ЗСУ в Чорному морі змусили противника передислокувати більшість своїх військово-морських засобів із головної бази в окупованому Севастополі на "майданчики" з меншими можливостями, наприклад, у Новоросійськ.

Згідно з повідомленням Центру стратегічних комунікацій ЗСУ, українські удари вивели з ладу понад 30% бойових кораблів ЧФ - йшлося про 24 надводних кораблі та підводний човен.

Вас також можуть зацікавити новини: