Пригожин нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсацію рідним загиблих льотчиків.

Бойовики ПВК "Вагнер" в ході свого заколоту збили, крім іншого, російський військовий літак Іл-22М (раніше ЗМІ писали про збиття Іл-18), йдеться у звіті OSINT-проекту Oryx.

Разом з тим у російських соцмережах вже з'явилося відео, імовірно, з місця аварії цього літака, перевірити його достовірність поки неможливо. Як свідчать відзняті кадри, від Іл-22М фактично нічого не залишилося.

Пропагандистка "Першого каналу" Ірина Куксенкова у своєму Telegram уточнила, що на борту цього Іл-22М було 10 осіб, всі вони загинули. Також Куксенкова розкрила подробиці "допиту" Пригожина з цього приводу: "Коли Пригожина вже у штабі Південного військового округу запитали: "Навіщо? Адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції?!" Він сказав: "А дурень-ппошник у колоні все збивав, що злітало".

Пригожин нібито погодився виплатити 50 мільйонів компенсацію рідним загиблих льотчиків.

Переворот у Росії - головне

Протягом усього дня, 24 червня, "вагнерівці" рухалися великими колонами в бік Москви, щоб за наказом Пригожина "зупинити" військове керівництво РФ через нібито неефективне ведення війни проти України.

Вдень навіть пройшло кілька бойових зіткнень у Воронезькій області. Авіація ВКС РФ намагалася зупинити рухому техніку бойовиків, але зазнала серйозних втрат.

Путін назвав вчинок Пригожина "зрадою" і вийшов через посередництво Лукашенка з ним на переговори.

Вже під вечір спершу прес-служба білоруського диктатора, потім ПВК "Вагнер" підтвердили, що Пригожин зупинив колони найманців і розвернув їх у бік "польових таборів". Самого ж Пригожина відправили до Білорусі і нібито дали йому "гарантії безпеки" включно з обіцянкою усунути Шойгу і Герасимова.

На думку полковника СБУ Романа Костенка, не можна виключати варіант, що Путін кине Пригожина і ПВК "Вагнер" на безуспішний наступ на Київ, бо відтепер бачить у цьому формуванні загрозу насамперед для свого режиму.

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