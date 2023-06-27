Путін кроки Пригожина сприйняв як шантаж.

Президент Росії Володимир Путін ймовірно не звільнятиме Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ, бо це виглядатиме як поступка ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни ( ISW)

В ньому зазначається, що зусилля Пригожина переконати Путіна у своїй лояльності явно провалилися, оскільки той охарактеризував збройне повстання як спробу шантажу та засудив його організаторів як зрадників після заяви Пригожина. Використання Путіним слова "шантаж" свідчить про те, що Путін відчув, що Пригожин намагався змусити його прийняти вимоги Пригожина, а не мав наміру напряму атакувати Кремль.

"Кремль, ймовірно, намагається дати сигнал, що Шойгу поки збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина", - сказано в звіті. При цьому зазначається, що у Міноборони Росії повідомили, що 26 червня Шойгу відвідав невизначений передовий командний пункт Західного угруповання військ РФ в Україні - це його перша поява на публіці після наїзду Пригожина на Ростов-на-Дону та Москву. Це ніби підтверджує, що поки Шойгу діє і залишається на посаді.

Відео дня

В звіті сказано, що наразі незрозуміло, чи замінить Кремль Шойгу та Герасимова, але малоймовірно, що Кремль негайно зробить такі різкі зміни командування, оскільки це означало б поступитися вимогам Пригожина. Раніше ISW оцінювало, що Путін цінує лояльність, а Шойгу та Герасимов продемонстрували свою відданість Путіну .

В ІSW при цьому додають, що російські джерела продовжували припускати зміни російського військового командування після збройного повстання Пригожина, зокрема, блогери почали кампанію з просування губернатора Тульської області Олексія Дюміна замість Шойгу на посаді міністра оборони Росії, розширивши відео, на якому Дюмін відвідав тульський добровольчий батальйон 25 червня, а інші стверджували, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) наразі розслідує зв’язок Дюміна з Пригожиним і доступ Вагнера до ракетних комплексів "Панцир".

Бунт Пригожина - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розпочав озброєне повстання і заявив, що заради зміни керівництва Міноборони Росії, яке не забезпечує снарядами і неправильно інформує керівництво Росії, йде на Москву. "Вагнерівці" захопили Ростов і дійшли неподалік Москви. При цьому встигли знищити російський літак і шість вертольотів .

Пізніше відбулися переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і нібито представниками Кремля і Пригожин заявив, що "вагнерівці" повертаються назад.

26 червня Пригожин заявив, вони демонстрували протест і не було їх метою повалення влади.

Президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні назвав ворогом Україну, а вагнерівців патріотами Росії. Він нічого не сказав про вимоги Пригожина про кадрові перестановки в Міноборони і Генштабі.

Вас також можуть зацікавити новини: