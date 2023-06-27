Найманці Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер" повинні поділитися з білоруськими військовими своїм досвідом.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів про те, як на голову приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина впливали командири ПВК.

Він стверджує, що бійці ПВК, що повернулися з фронту, "бачили тисячі своїх загиблих хлопців" і були дуже скривджені, особливо командири.

"І, як я зрозумів, вони дуже впливали (я це попередньо вичислив) на самого Пригожина. Так, він такий, знаєте, героїчний хлопець, але на нього чинили тиск і вплив дуже ті, хто керував штурмовими загонами і бачив ці смерті. Ось у цій ситуації, вискочивши звідти в Ростов, у такому напівшаленому стані я з ним веду цей діалог", - заявив диктатор.

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Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прибув до Білорусі.

"Гарантії безпеки, як Путін вчора пообіцяв, були надані. Я бачу, Пригожин літає вже на цьому літаку. Так, дійсно, він сьогодні в Білорусі. Як я і обіцяв, якщо ви хочете якийсь час у нас перекантуватися та інше, ми вам допоможемо. Природно, за їх (вагнерівців) рахунок", - сказав він, пише "Белта".

"Як наш міністр оборони Хренін каже:"Мені б такий підрозділ в армії не завадив". Я згоден", - сказав Лукашенко про ПВК "Вагнер".

Найманці Євгена Пригожина з ПВК "Вагнер" повинні поділитися з білоруськими військовими своїм досвідом, заявив він на зустрічі з Міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним.

"Якщо їх командири приїдуть до нас і допоможуть нам... Досвід. Слухай, вони на передовій - штурмові загони. Розкажуть нам, що зараз важливо. <...> Вони розкажуть про зброю: яка добре працювала, яка ні. І тактика, і озброєння, і як наступати, як оборонятися. Це безцінно. Ось це нам від вагнерівців треба взяти", - сказав Лукашенко.

Він сказав, що "боятися їх нічого, ми ж вухо гостро тримаємо".

Переїзд ПВК "Вагнер" в Білорусь - деталі

24 червня Лукашенко взяв участь в переговорах з Євгеном Пригожиним, в результаті яких власник ПВК погодився розгорнути рухалися на Москву колони. Того ж вечора Дмитро Пєсков заявив заявив, що справу про організацію заколоту, заведену щодо Пригожина, буде закрито, а сам він піде в Білорусь.

Напередодні Володимир Путін пообіцяв бійцям ПВК "Вагнер", що вони, якщо захочуть, також зможуть відправитися в Білорусь. Іншим запропоновано підписати контракт з Міноборони Росії або відправитися додому.

Літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі "Мачулищі".

"Бізнес-джет Євгенія Пригожина (рег. номер RA-02795) здійснив посадку на військовому аеродромі "Мачулищі" під Мінськом о 07:40", - повідомляла моніторингова група "Беларускі Гаюн".