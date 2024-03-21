За словами експертів, російські гармати випускають приблизно в п’ять разів більше снарядів, ніж українські.

Збройні сили Російської Федерації переважають українців, але вони виснажують свою артилерію. Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Видання зазначає, що російські гармати випускають приблизно в п’ять разів більше снарядів, ніж українські. При цьому останніми тижнями бої посилилися, а вогнева міць Росії "дає їй явну перевагу", втім, нарощувати виробництво буде важко, адже стволи зброї виготовляються спеціальним обладнанням із високоякісної сталі.

"На момент початку війни лише два російські заводи були обладнані для їхнього виготовлення. Небагато країн експортують стволи для рушниць і ще менше продають їх до Росії: Північна Корея є можливим джерелом, оскільки вона вже постачала снаряди. Але супутникові знімки свідчать про те, що Росія замінює велику частину великої зброї, яку вона втрачає, запасами, які зберігаються просто неба", - вказують аналітики.

Вони також підкреслюють, що важко оцінити швидкість, з якою Україна знищує російську артилерію: великі гармати зазвичай розміщені далеко від лінії фронту, тому їх важко порахувати.

"Очікується, що в 2025 році у Росії закінчаться стволи, каже один поінформований аналітик, і тоді їй доведеться покладатися на реактивну артилерію, яка потребує набагато більших запасів вибухових речовин", - стверджує видання.

Водночас експерти додають, що за останній рік Україна стала набагато краще знищувати російську артилерію, адже її системи виявлення покращилися: контрбатарейний радар, наданий її союзниками, відстежує російські снаряди до їх джерела.

"Велика кількість малих безпілотників-камікадзе, запущених на відстань до 20 км від цілі, може знищити російські гармати. Загарбники могли захистити свою артилерію, відсуваючи її далі від лінії фронту, або відводячи деякі частини взагалі. Але це завадить їхній здатності бити українців. Для захисників це було б бажаним полегшенням", - резюмують автори статті.

Війна в Україні - останні новини

У Генштабі розповіли, як пройшла доба на фронті. Зазначається, що ворог провів 14 атак на Бахмутському напрямку. На Оріхівському напрямку загарбники шість разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Також УНІАН повідомляв, куди сьогодні били ЗСУ. Так, авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах ворога. Підрозділами ракетних військ було завдано ураження по одному артилерійському засобу та двох засобах протиповітряної оборони противника.

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