Військові отримують все більше безпілотників вітчизняного виробництва.

За час повномасштабної фази війни, а точніше з 22 лютого минулого року, на озброєння української армії було прийнято 28 моделей БПЛА різних типів українського виробництва. Про це повідомляє Міноборони України.

Зокрема на озброєння надійшли 9 моделей дронів-камікадзе (з них 3 – літакового типу) і 6 моделей FPV-дронів. Загальна кількість вже поставлених у війська дронів налічує "тисячі одиниць".

У Міноборони підкреслили, що розвиток безпілотної авіації є одним з пріоритетів, тому ще минулої осені були істотно спрощені процедури прийняття в експлуатацію такої техніки. Це скоротило термін проведення таких процедур з приблизно 2 років до 3-5 тижнів.

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У Міноборони стверджують, що поставки вітчизняних БПЛА у війська "постійно зростають у геометричній прогресії". Відзначається, що в даний час укладено контракти на серійне виробництво 10 моделей БПЛА різних типів, найменування та обсяги яких не розкриваються з міркувань безпеки.

"Згідно з бюджетними приписами заборонено укладати контракти на неіснуючі серійні моделі. Закупівля може здійснюватися виключно на підставі потреби від ГШ ЗСУ, яка формується тільки щодо реально існуючих засобів", – підкреслили в Міноборони.

Поставки зброї ЗСУ - останні новини

ЗСУ взяли на озброєння самохідну артилерійську установку (САУ) 2с22 "Богдана" вітчизняного виробництва, розроблену під "натовський" калібр 155 мм. Примітно, що ця САУ встигла взяти участь у бойових діях, хоча станом на 24 лютого 2022 року єдиний експериментальний зразок не пройшов випробування, оскільки польові стрільби викликали зауваження до нього.

Тим часом триває епопея з поставкою літаків F-16. Один з офіційних спікерів Білого дому Джон Кірбі напередодні заявив, що українцям не слід чекати цих винищувачів раніше, ніж наприкінці поточного року. При цьому американці попереджають, що винищувачі навряд чи зможуть привнести зміни в хід війни.

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