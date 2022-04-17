Таким чином ЗСУ розтрощили російських військових.

Збройні сили України нещадно розтрощили російських окупантів, а допоміг їм у цьому БПЛА "Лелека" українського виробництва, навівши артилерію на ворога.

Аеророзвідка у Facebook показала видовищне відео.

На відео помітно, як безпілотний літальний апарат "Лелека" навів вогонь на зосередження російських загарбників, а далі декілька разів українська артилерія влучно вдарила по їх об'єктах.

"Від "Лелеки" не сховаєшся", – прокоментували в Аеророзвідці.

Довідка УНІАН. БПЛА "Лелека" - український безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Створений українською компанією DeViRo. Прийнятий на озброєння Збройних Сил України в травні 2021 року.

"Лелека" був створений для вирішення завдань з аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості із можливістю передачі оперативної інформації та отримання точних географічних координат у режимі реального часу. Безпілотник є частиною програмно-апаратного комплексу.

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