За словами Кірбі, найбільше Україні необхідні не літаки, а артилерія.

Україна може отримати літаки F-16 ближче до кінця поточного року. Однак одні лише винищувачі навряд чи зможуть привнести зміни в хід війни.

Таку думку в ефірі Fox News висловив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО і броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності", – розповів він.

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За словами Кірбі, найбільше Україні необхідні не літаки, а артилерія.

"F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року. Але, за нашою оцінкою, тільки F-16 не зможуть внести зміни. Їм дійсно найбільше необхідна артилерія. І тому президент США (Джо Байден – ред.) ухвалив непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", – резюмував він.

Надання винищувачів F-16 Україні: важливі новини

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що навчання на винищувачах F-16 пройдуть "десятки" льотчиків. Підготовка пілотів відбуватиметься в кілька хвиль. За його словами, затримка зі стартом навчання пов'язана з тим, що потрібно було виконати "домашнє завдання".

Водночас Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна повинна підготувати інфраструктуру для отримання F-16 четвертого покоління. Йдеться про укриття, забезпечення, заправні станції тощо.

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