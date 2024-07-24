Цілі, по яких українські дрони били в Росії, пов'язані з військовою логістикою, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Триває війна в Україні, і наші воїни в глибині території РФ завдали ударів дронами-камікадзе дальнього радіусу дії по "приблизно 200 об'єктах критичної інфраструктури".

Усі цілі були пов'язані з "військовою логістикою", йдеться про заводи, паливосховища та склади боєприпасів, розповів головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю британському виданню The Guardian, яке було опубліковано в середу, 24 липня.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що морські дрони, які схожі на швидкісні катери, уже потопили третину Чорноморського флоту РФ. "Для них це дійсно стало пасткою, а для деяких кораблів - могилою", - поділився генерал-полковник.

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У РФ уже не раз скаржилися на масовані атаки безпілотниками та скаржилися на потужні вибухи й "прильоти". Зокрема, нещодавно стало відомо, що внаслідок дронової атаки в місті Морозовськ Ростовської області на військовому аеродромі виникла пожежа.

Крім того, повідомлялося, що в міста Туапсе Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників пошкоджено інфраструктуру нафтопереробного заводу. 23 липня в РФ поскаржилися, що українська сторона атакувала дронами поромне судно, що перебувало в порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

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