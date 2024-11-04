Про запуск у роботу першого заводу повідомлялося в жовтні.

Німецька збройова компанія Rheinmetall планує добудувати другий військовий завод в Україні вже "незабаром". Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Незабаром буде завершено будівництво другого підприємства", - сказав генсек НАТО.

За словами Рютте, оборонна промисловість Німеччини має велике значення як для надання військової допомоги Україні, так і загалом для задоволення технічних потреб НАТО. Зокрема він згадав співпрацю між американськими та європейськими компаніями, які спільно мають намір виготовити в Баварії 1 тис. ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

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Заводи Rheinmetall в Україні

Як писав УНІАН, ще в березні стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Україні чотири збройових заводи. Ці підприємства вироблятимуть системи ППО, бронетехніку, снаряди і порох.

У жовтні директор концерну Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що перший завод уже запущено в роботу. Він також пообіцяв випустити першу "українську" БМП Lynx вже до кінця року.

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