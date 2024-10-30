Зокрема, залучення їх до логістики дозволяє уникнути додаткових втрат.

Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх Збройних сил на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів у підрозділах. Про це повідомляє NV з посиланням на джерело у Генштабі.

За словами співрозмовника, Центрального науково-дослідно інститут ЗСУ провів відповідне моделювання, однак це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення.

Як пояснили у Генштабі, невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 км. Це дозволяє забезпечувати українських військових їжею, боєприпасами, набоями, а також проводити евакуацію поранених. Оскільки цей процес проходить у дистанційно-керованому режимі, окупанти не можуть завдати додаткових втрат Силам оборони.

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Представник Генштабу поділився, що технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Зараз ведеться робота, щоб стимулювати таку інноваційну діяльність.

Війна в Україні - роботи на фронті

Наземні роботизовані комплекси (НРК), як і інші безпілотники, стали справжнім геймченджером у російсько-українській війні. Зараз українські військові використовують новинку – безпілотний роботизований комплекс "Вепр", який допустили до експлуатації в ЗСУ зовсім нещодавно. Він витримав 16 скидів противника.

Водночас, за оцінкою аналітиків, немає насправді автономних роботів, і їх відправка на завдання є "дуже трудомістким" процесом.

Як повідомляв УНІАН, захисники України у зоні бойових дій використовують роботів вітчизняного виробництва під назвою Ratel. Крім того, відзначився український бойовий робот, який отримав назву "Лють". Він оснащений стрілецькою зброєю, бронею, яка захищає від уламків, оглядовою камерою і танковим кулеметом.

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