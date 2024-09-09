Росіяни пропонують встановлювати на свої дрони додаткові камери, "сіткомети" та навіть РЕБи.

Українські зенітні дрони, які перехоплюють російські розвідувальні та ударні БПЛА, стали проблемою для окупаційних військ. ЗСУ знищили вже десятки ворожих безпілотників Zala та "Орлан-10". При цьому різниця у вартості між перехоплювачем та ціллю - сотні, якщо не тисячу разів.

Як пише Defence Express, наразі загарбникам нічим відбиватись від української розробки - у противника брак ідей. Про це свідчать пропозиції, опубліковані у профільному російському Telegram-каналі.

Росіяни пропонують спробувати встановити на розвідувальні БПЛА детектори FPV-дронів, які будуть попереджати про появу перехоплювача на відстані 100 метрів. Для цієї системи знадобиться додаткова купольна камера, яка буде оглядатиме верхню полусферу російського безпілотника, і окремий оператор. Ще одним варіантом є встановлення детектору звуку, щоб вчасно "почути" перехоплювача.

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На думку росіян, потрібно забезпечити попередження про загрозу. Однак у цьому випадку, щоб втекти дрони окупантів потрібно буде щонайменше збільшити швидкість до максимальної та спробувати відірватись від переслідувача.

Крім того, як варіант, пропонують встановлювати на дрони малопотужні РЕБи, які інтегруватимуться до бортової системи живлення, або "сіткомет" для відбиття атаки.

"Обидва засоби є дискусійними, зокрема комплекс РЕБ, це не абстрактна річ, а виріб, який працює на відповідних частотах, які мають бути аналогічні тим, що на FPV-дроні. Більше того, на літальних апаратах далеко не завжди є запаси місця, ваги та енергетики для встановлення додаткової апаратури. А "сіткомет" навіть на спеціальних квадрокоптерах-мисливцях залишається екзотикою", - пояснюють аналітики.

Як додається, противник пропонує протидіяти дронам ЗСУ й організаційно. нібито на свої БПЛА потрібно наносити великі номери для ідентифікації та за допомогою постійного перехоплення відеосигналів FPV-дронів фіксувати наближення перехоплювача та попереджати операторів.

"Таким чином, з огляду на такий ряд пропозицій, вочевидь у ворогів поки немає рішення щодо протидії українським зенітним дронам. А це ще один бал на користь цього засобу, який дійсно може бути кращим за традиційні зенітні ракети", - підсумовують експерти

Дрони-перехоплювачі - що відомо

Як писав Bild, ЗСУ вже застосовують коптери-перехоплювачі, на підході перехоплювачі типу "крило". Далі справа за безпілотними винищувачами, що літатимуть на сотні кілометрів.

В ISW додавали, що Україна продовжує активно й успішно розвивати свої засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії російським дронам. Це дає змогу українським військовим використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України.

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