Зокрема, було створено безпілотник-перехоплювач.

Україна продовжує активно й успішно розвивати свої засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії російським дронам. Це дає змогу українським військовим використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України.

Як повідомляє ISW з посиланням на заяву українського військового аналітика Петра Черника, наші РЕБи навчились виводити з ладу "шахеди" та змушують дрони змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Раніше українські офіційні особи зазначили, що деякі російські БПЛА "Шахед" не досягли своїх цілей з невстановлених причин. Однак 31 серпня і 6 вересня ВПС України визнали, що системи РЕБ уразили ворожі і безпілотники.

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Українська компанія-виробник безпілотників Besomar розкрила 7 вересня, що розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати дрони противника, і його вже використовують в зоні бойових дій.

"Нещодавно ISW також спостерігав повідомлення про використання українськими силами FPV-дронів для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників. Ці українські контрзаходи є частиною більш широких зусиль, спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги в галузі безпеки", - пояснюють експерти Інституту вивчення війни.

На думку аналітиків, використання РЕБів для протидії "шахедам" дозволить ЗСУ зберегти обмежені системи ППО і ракети, які потрібні Україні для захисту від ракетних ударів по прифронтовим районам, об'єктах критичної інфраструктури і великих населених пунктах.

Водночас в ISW продовжує вважати, що українці та росіяни беруть участь у технологічній гонці між наступальними і оборонними технологіями. При цьому здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають адаптації противника, має вирішальне значення для здатності Києва компенсувати нинішні переваги Москви у сфері матеріально-технічного забезпечення.

Війна в Україні - протидія дронам

Як повідомляв УНІАН, окупаційна російська армія почала застосовувати дрони, які управляються не радіосигналом, а через оптоволоконний кабель.

При цьому в ніч на 5 вересня військові Білорусі були змушені збивати російські "шахеди", які країна-агресор запустила по Україні, але вони полетіли в Білорусь. Відомо вже про багато таких інцидентів з початку серпня.

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