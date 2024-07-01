Стверджується, що блок залишився цілим після перехоплення ракети системою ППО.

Росіяни заявили про захоплення в не пошкодженому стані системи наведення від ракети ATACMS, які США постачає Україні. Відповідне відео публікує державна агенція "РИА Новости".

На відеозаписі видно, як російський "експерт зі зброї" із закритим обличчям вивчає вузол, який, за його словами, є частиною збитої ракети ATACMS.

Експерт стверджує, що захоплене обладнання дозволить Росії вивчити, як саме американські ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 300 км, керуються під час польоту.

У відео показані написи на окремих елементах вузла, про який розповідає російський експерт. На них видно зокрема слова "ATACMS" та "USArmy Redstone Arsenal, Alabama" ("Редстоунський арсенал Армії США, Алабама"). Однак на момент цієї публікації незалежні експерти не підтвердили і не спростували, що показаний росіянами прилад справді є частиною ракети ATACMS, а не бутафорією, створеною для пропаганди.

Ракети ATACMS на озброєнні ЗСУ

Як писав УНІАН, навесні цього року США таємно надіслали Україні далекобійні версії ракети ATACMS. У першій партії йшлося щонайменше про 100 одиниць. Після цього ЗСУ неодноразово завдавали ударів по російських військових об’єктах цими ракетами.

Зокрема, як вважається, саме ракетами ATACMS Україна знищує коштовні установки ППО, які використовує Росія. Наприклад, у травні ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс С-400 у районі Моспиного Донецької області. Аналогічні удари були і по системах ППО в Криму.

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