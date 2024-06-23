За словами розвідника, все залежить від кількості ракет.

Дозвіл США використовувати американську зброю для ураження військових цілей РФ в окупованому Криму "полегшить нам життя". Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

Проте він вважає, якщо Україні буде дозволено використовувати зброю США "на всю так звану оперативну глибину в Росії, яку ми можемо досягти, звичайно, нам буде легше".

За його словами, Кримський півострів, який захопила Росія у 2014 році та перетворила на величезну військову базу, може бути відрізаний від постачань та примушений до покори.

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Відомо, що раніше колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що це стало б ключем до того, аби змусити російського диктатора Володимира Путіна перейти до оборони.

"Я абсолютно поділяю думку генерала Ходжеса. Тому ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", - підкреслив Буданов.

Наступним кроком має стати припинення всіх постачань для російської армії у Криму, разом з "улюбленим проєктом Путіна" - Керченським мостом.

У виданні нагадали, що Буданов вже був "заочно заарештований" Москвою за те, що Кримський міст було серйозно пошкоджено у 2022 році. Однак розвідник вважає це за честь.

На думку Буданова, ракети великої дальності ATACMS, які президент США Джо Байден доставив в Україну в останні місяці, можуть остаточно знищити міст. За його словами, ті, хто вважає, що ці ракети недостатньо потужні, аби виконати цю роботу, помиляються.

"Вони повинні прочитати технічні інструкції. Питання лише в їхній кількості, але в принципі, ці ракети дозволять нам виконати таку місію", - запевнив воєначальник.

Знищення Кримського мосту - останні новини

Раніше речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що Росія намагається захистити Кримський міст від морських дронів, встановивши перед ним баржі. Проте, за його словами, це не є укріпленням.

"Це навіть не укріплення, це спроби звузити прохід. Тоді його легше буде контролювати. Контролюють вони його фактично за рахунок авіації - там постійно перебувають у повітрі як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей", - зауважив він.

Водночас колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що ЗСУ використовують Кримський міст, як приманку. За його словами, військові не б’ють по самому об'єкту, проте лякають ворога тим, що знищать його.

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