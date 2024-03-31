Україна вже отримувала ці боєприпаси та техніку, а тому наші військові вміють їх використовувати.

Міністр оборони Франції Франсуа Лекорню анонсував передачу Україні зенітних ракет Aster 30 до ЗРК SAMP/T та сотень бронемашин, переважна більшість з яких - броньовики VAB.

Як пише Defence Express, це суттєво посилить спроможності Збройних сил Україні в оборона на фронті та у захисті мирних міст від російських атак.

Ракети Aster 30

Так, ракети Aster 30 є по суті єдиним типом зенітних ракет до французьких ЗРК SAMP/T. Вони відомі як "європейський аналог Patriot". Стартова маса цього боєприпасу становить 450 кг, довжина його фюзеляжу 4,9 метрів. При цьому Це озброєння може вражати аеродинамічні цілі на відстані 120 км або балістичні - до 60 км.

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Наразі французький ВПК працює над тим, щоб скоротити цикл виробництва із 40 до 18 місяців. Крім того, Франція та Італія планують разом виготовити 700 зенітних ракет сімейства Aster протягом наступних кількох років. Постачання цих ракет допоможе захистити українську інфраструктуру.

Бронемашини VAB

Зазначається, що ця техніка уже поставлялась Силам оборони України. Однак тоді йшлось про декілька десятків одиниць, а зараз Франція хоче передати велику партію.

Стосовно характеристик VAB: він здатний перевозити до 10 осіб у десантному відділенні, які висаджуються через двері у кормі. Базова броня цієї техніки захищає лише від куль легкого стрілецького озброєння, а у якості озброєння - 12,7-мм кулемет у відкритій турелі з бронещитом.

У базовій версії відсутні сучасні протимінні заходи, такі як протимінні сидіння. Однак ця машина може форсувати водні перешкоди вплав. Потужність силової установки складає 320 к.с., що дозволяє розганятися VAB до 110 км/год.

Ймовірно, що Україна зможе також знову отримати "колісні танки" AMX-10. Париж поступово знімає їх з озброєння, а тому там вони не так потрібні.

Війна в Україні - допомога від Франції

Як днями повідомляв УНІАН, Париж незабаром передасть Києву 78 САУ Caesar.

Загалом Франція планує впродовж поточного року надати Україні до 3 мільярдів євро на допомогу.

"Франція надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 мільярдів євро у 2022 році і 2,1 мільярдів євро у 2023 році. У 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги", - наголошується у тексті угоди між країнами.

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