Париж хоче допомогти Україні посилити ППО.

Міністр оборони країни Себастьян Лекорню анонсував передачу Україні сотень одиниць бронетехніки та ракет "Астер".

Як він розповів в інтерв’ю The Tribune, поставки озброєння наплановані на 2024 рік та початок 2025-го. Зазначається, що йдеться про відомі бронетранспортери VAB, яким понад 40 років. Самі французи вже переходять на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

"Щоб утримувати таку велику лінію фронту, українській армії потрібна, наприклад, наша фронтова броньована техніка (VAB): це абсолютно ключове значення для мобільності військ... Це старе обладнання, яке все ще працює, зможе принести пряму користь Україні у значних кількостях.", — наголосив Лекорню.

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За словами міністра, у відповідь на запити Києва щодо посилення ППО, Париж розблокує боєприпаси Aster 30 для SAMP/T - еквівалента американського Patriot.

"Ми також розробляємо боєприпаси з дистанційним керуванням у дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", – додав очільник Міноборони.

Він також не виключає, що у Франції можуть посунути пріоритет з цивільних на військових виробників, щоб прискорити процес. Влада квапить оборонну промисловість, щоб забезпечити потреби своєї армії та довгострокову підтримку України.

Війна в Україні - допомога від союзників

Як днями повідомляв УНІАН, Франція незабаром передасть Україні 78 САУ Caesar.

Forbes писав, що Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалося.

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