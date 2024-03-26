Крім того, Париж поставив за мету передати Україні у 2024 році 80 тис. снарядів для 155-мм гармат.

Франція незабаром передасть Україні 78 САУ Caesar. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню, пише АР.

На прес-конференції він додав, що між Францією, Україною та Данією досягнуто домовленості про фінансування, що дозволить країні "швидко доставити" гаубиці українській стороні. За його словами, Франція також наростить постачання снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби Києва в боєприпасах для боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Зазначається, що Париж поставив за мету передати Україні у 2024 році 80 тис. снарядів для 155-мм гармат. Від початку повномасштабної війни 24 лютого 2024 року було поставлено 30 тисяч снарядів.

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Крім того, Лекорню наголосив, що Франція бере участь у пошуках наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б викупити в країнах за межами Євросоюзу в межах чеської ініціативи.

Зброя для України: останні заяви

Від початку повномасштабної війни РФ проти України Європейський союз передав нашій країні військового обладнання на загальну суму 31 мільярд євро. Про це повідомив верховний представник блоку із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, наголосивши, що ця сума постійно зростає.

Боррель також додав, що до літа 2024 року ЄС планує навчити 60 тисяч українських солдатів. Також блок має намір поставити Києву 500 тисяч артилерійських снарядів.

Тим часом Ісландія оголосила про виділення грошей на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України. Країна надасть на це біля 2 млн євро, а також інвестує в закупівлю спорядження для жінок в українській армії 75 мільйонів ісландських крон (понад 500 тисяч євро).

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