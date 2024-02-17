Минулого року Париж надав допомогу на 2,1 млрд євро.

Франція планує впродовж поточного року надати Україні до 3 мільярдів євро на допомогу. Про це йдеться в тексті Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, які у Парижі підписали президенти Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

"Франція надала Україні військову допомогу на загальну суму 1,7 мільярдів євро у 2022 році і 2,1 мільярдів євро у 2023 році. У 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги", - наголошується у тексті угоди.

Водночас, сказано, що Україна та Франція прагнуть, щоб "військовий потенціал України був на такому рівні, який гарантуватиме у разі зовнішньої військової агресії проти Франції здатність України надати ефективну військову допомогу"

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У цьому зв'язку, умови, формат та обсяг такої допомоги визначатимуться Учасниками. "Французький учасник продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років дії цієї Угоди", - йдеться у документі.

Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де підписав з французьким лідером Макроном угоду про гарантії безпеки.

Відповідно до тексту угоди, Франція планує забезпечити здатність українських Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року. Вона є чинною протягом десяти років.

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