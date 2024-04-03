Українські воїни використовують артилерійську тактику "стріляй і біжи", зазначили журналісти.

Повномасштабна війна в Україні триває, і українська сторона втратила менш як 10% створених у Франції самохідних артилерійських установок Caesar, встановлених на вантажівках, завдяки їхній великій мобільності.

Це 155-мм знаряддя є найлегшим у світі, одна установка має масу 18 тонн, і може вистрілити шістьма снарядами протягом хвилини, а потім сховатися, пише Defense News, посилаючись на відомості французької компанії-виробника Nexter. Видання зазначає, що таку артилерійську тактику називають "стріляй і біжи".

"Використання дронів і боєприпасів, що баражують, стало реальною загрозою за 40 кілометрів... від фронту, де діє Caesar... Його легка вага і здатність залишити свою позицію менш ніж за хвилину, щоб уникнути контрбатарейного вогню, є його головними перевагами, - додали в компанії.

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Україна від Франції та Данії вже отримала 55 САУ Caesar, 36 із них поставила французька сторона. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню минулого тижня говорив, що влада України, Данії та Франції домовилися про фінансування купівлі цього року 78 таких артсистем для Києва (шість із них уже поставлено 2024-го).

Наприкінці березня чиновник сказав, що готовий використовувати свої повноваження для того, щоб виробники прискорили випуск зброї та снарядів, необхідних, зокрема, українцям.

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